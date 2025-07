Stand e degustazioni: a Pozzuoli arriva “Il Paniere Flegreo”, il mercato dei piccoli produttori Slow Food Campi Flegrei

Condividi

Pozzuoli. Il mercato dei produttori “Slow Food” sbarca a Pozzuoli, nel cuore dei Campi Flegrei, con “Il Paniere Flegreo”. Si tratta di un’occasione unica per degustare e acquistare prodotti autentici, incontrando direttamente gli artigiani del gusto che custodiscono e valorizzano i tesori dell’agricoltura e della tradizione flegrea e campana. L’evento è in programma per giovedì 24 luglio, a partire dalle 18, nella Villa Comunale di Pozzuoli dove saranno allestiti gli stand a marchio “Slow Food” presso i quali i partecipanti potranno degustare prodotti unici e a km zero trasformati dagli artigiani del gusto.

Tra i partecipanti al Paniere Flegreo ci sono trattorie, ristoranti, agriturismi, aziende agricole, viticoltori. “Mettiamo in rete le nostre risorse attraverso un’iniziativa di condivisione che mette al centro del progetto i piccoli produttori – spiega Titti Zazzaro, assessore alle attività produttive del comune di Pozzuoli – Slow Food rappresenta il miglior marchio, il biglietto da visita per un territorio che punta al rilancio attraverso le proprie risorse. Ringrazio le attività che hanno aderito all’idea del Paniere Flegreo, iniziativa che unisce tante belle realtà presenti nei Campi Flegrei e il sindaco Gigi Manzoni per il suo immancabile supporto”. L’iniziativa è patrocinata dal comune di Pozzuoli.

Slow Food è una rete globale di comunità locali che da oltre 30 anni promuovono l’educazione del gusto e la difesa della biodiversità attraverso oltre 10.000 progetti portati avanti 160 Paesi e un milione di attivisti che si impegnano per garantire “il diritto al cibo buono, pulito e giusto per tutti”.













