Questa notte i carabinieri della stazione di Napoli Fuorigrotta hanno arrestato il 47enne Gianluigi Bellone, già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri – impegnati in un servizio notturno – hanno sorpreso l’uomo a piazzale Tecchio mentre tentava di rubare una moto in sosta.

Il 47enne è stato bloccato e arrestato. E’ in attesa di giudizio.

