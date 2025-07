Sette condanne per gli esami facili, c’è anche l’ex ministro Scotti

Condividi

Sette condanne nel processo di primo grado, svoltosi a Firenze, su presunti esami facili all’ateneo privato Link Campus University di Roma. Sette i condannati: l’ex ministro Vincenzo Scotti (in qualità di presidente della Link all’epoca dei fatti contestati), il direttore generale della scuola Pasquale Russo e il rettore Claudio Roveda (tutti 5 anni e 6 mesi, nonché interdetti dai pubblici uffici per 5 anni), poi Stefano Mustica (5 anni e 2 mesi), Andrea Pisaniello (3 anni e 1 mese), Alessandro Pisaniello e Felice Romano, segretario generale del Siulp, (2 anni e 2 mesi). Tra le contestazioni a vario titolo quella dell’associazione a delinquere. Sono stati assolti Carlo Cotticelli e Luca Fattorini dall’accusa di falso. Assoluzione per alcuni episodi residui di falso anche per Pisaniello, Romano, Scotti e Mustica.













