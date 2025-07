Qualiano, discarica abusiva sulla grande viabilità: il sindaco De Leonardis promette tolleranza zero

Condividi

Una vera e propria discarica abusiva è stata rinvenuta questa mattina lungo un tratto della grande viabilità a Qualiano. Cassette di plastica, rifiuti di ogni tipo e materiali di scarto sono stati abbandonati in modo indiscriminato da ignoti, suscitando sdegno e indignazione tra i residenti e l’amministrazione comunale.

Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, che ha commentato con fermezza l’accaduto:

«Questa è la scena che ci siamo trovati davanti: un cumulo di cassette, rifiuti e materiali abbandonati da un incivile, un delinquente. Gente che non ha alcun rispetto per la nostra città e come tale verrà trattata», ha dichiarato il primo cittadino.

L’area è stata immediatamente bonificata grazie all’intervento tempestivo degli operatori ecologici, ma l’amministrazione non intende fermarsi qui.

«Abbiamo ripulito l’area, ma non ci fermeremo finché non avremo individuato il responsabile», ha aggiunto De Leonardis.

Sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Municipale, che sta acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle zone limitrofe.

«Chi ha scaricato lì è senz’altro transitato. Lo individueremo e sarà perseguito secondo quanto previsto dalla legge», ha assicurato il sindaco.

L’episodio riaccende i riflettori sul problema dell’abbandono illecito dei rifiuti, fenomeno purtroppo ricorrente sul territorio, contro cui l’amministrazione promette di proseguire la battaglia con tolleranza zero.













