Tragedia in vacanza in Puglia: muore bimbo di cinque mesi, disposta l’autopsia

Una vacanza in Puglia si è trasformata in tragedia per una famiglia di Alatri, in provincia di Frosinone. Un neonato di cinque mesi è morto all’alba di lunedì 14 luglio all’ospedale Perrino di Brindisi, dove era arrivato privo di sensi a bordo di un’ambulanza del 118.

Secondo quanto riportato da BrindisiReport.it, il piccolo dormiva nel lettone con i genitori, in un resort nelle marine di Carovigno. Attorno alle 3.30 il padre si è svegliato e lo ha trovato immobile e cianotico. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 e poi del pronto soccorso: il decesso è stato dichiarato alle 4.40.

La stanza è stata posta sotto sequestro. Sul caso indagano gli agenti della Squadra mobile su disposizione della Procura di Brindisi. Il magistrato di turno, Livia Orlando, ha disposto l’autopsia. Il bambino, secondo le prime informazioni, era in buona salute. Aveva anche una sorellina.