Regionali in Campania, il rebus centrosinistra: Fico in pole, ma De Luca prova l’ultima mossa

Condividi

Visite: 32

17 Visite

Il centrosinistra si avvicina al bivio per le Regionali in Campania. Dopo il caos sul terzo mandato, il naufragio del rinvio del voto e il flop dell’ipotesi primarie lanciata dai De Luca, la coalizione cerca una via d’uscita. Tutto ruota attorno a un nome: Roberto Fico, ex presidente della Camera ed esponente di punta del M5s. Il suo è il profilo più accreditato per guidare la coalizione a Palazzo Santa Lucia, sostenuto da mesi da pezzi del Pd e, soprattutto, dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, suo principale sponsor.

Il nodo Conte e la resistenza di De Luca

Ma il via libera definitivo non c’è ancora. Tutto dipende da Giuseppe Conte, che potrebbe decidere di sfilare Fico all’ultimo momento per proporre un’alternativa interna al Movimento. I nomi in ballo: l’ex ministro Sergio Costa e la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, entrambi considerati più digeribili dal governatore uscente Vincenzo De Luca, da sempre ostile all’ex presidente della Camera.

Conte, a differenza della segretaria Pd Elly Schlein, ha mantenuto un canale aperto con De Luca. Ma la posizione del governatore si è indebolita: il partito gli ha chiuso la porta sul terzo mandato, è fallito il tentativo di rinviare il voto con l’aiuto della Lega e l’idea delle primarie – sostenuta da lui e dal figlio Piero – è caduta nel vuoto.

Isolamento crescente per De Luca

Nessuno, infatti, ha raccolto pubblicamente l’invito: né i consiglieri regionali Pd né i civici della sua maggioranza. Segnale evidente di un fronte deluchiano che comincia a perdere compattezza. E con le liste ancora da scrivere, molti temono di restare fuori se si schierano apertamente con un governatore sempre più isolato.

Il timore ora è che, se De Luca non trova un accordo, gli venga negata anche la possibilità di presentare una sua lista civica nella coalizione. E c’è chi – in silenzio – comincia a guardare altrove, anche verso il centrodestra, dove però tutto è ancora fermo in attesa del tavolo nazionale.

La minoranza Pd si muove, ma cerca l’unità

Nel frattempo l’area Bonaccini, a cui lo stesso De Luca ha aderito, si riunisce a Pozzuoli per un convegno europeo. Tra i presenti: l’eurodeputato Lello Topo, il capogruppo Mario Casillo, la consigliera Loredana Raia, il deputato Piero De Luca e il segretario provinciale di Napoli Giuseppe Annunziata.

Bonaccini, da Bruxelles, prova a ricompattare il fronte:

«La Campania viene da anni di ottimo governo con De Luca e non possiamo permetterci di consegnarla alla destra per divisioni interne. Serve un candidato unitario, con un programma che tenga conto della continuità ma anche del cambiamento».

L’urgenza della scelta

I giorni scorrono e il tempo stringe. Le tensioni interne rischiano di bruciare l’occasione per il centrosinistra di restare alla guida della regione più popolosa tra quelle chiamate al voto. Con la destra ancora alla finestra, ma in agguato, il centrosinistra non può più permettersi rinvii.

La partita è aperta, ma la sensazione – tra i protagonisti – è che la soluzione arriverà entro pochi giorni. Con o senza l’ok di De Luca.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews