Pomigliano, caos in municipio. Il movimento PER: “Non ci faremo trascinare in una rissa da saloon”

Il movimento civico PER – Le persone e la comunità di Pomigliano, attraverso le parole del consigliere comunale Marco Iasevoli, prende posizione contro le recenti polemiche politiche che hanno agitato la città. In una nota diffusa alla stampa, PER accusa l’amministrazione comunale e la maggioranza di alimentare un clima tossico per distogliere l’attenzione da questioni ben più rilevanti.

“Non ci faremo trascinare in questa rissa da saloon che sindaco, amministrazione e maggioranza – con la sponda dei loro beneficiati e di qualche personaggio improvvisamente riemerso dall’oblio – hanno organizzato per deviare da ben altre questioni”, afferma il gruppo.

PER sottolinea come il proprio impegno politico resti orientato alla trasparenza e al servizio della cittadinanza, rifiutando atteggiamenti polemici o distruttivi.

“Come PER – spiega Iasevoli – sentiamo la responsabilità di servire la Comunità, non di avvelenarla. Perciò, come abbiamo già detto, attendiamo serenamente che emergano i veri fatti da commentare, e che forse sono il vero motivo di tanto nervosismo dell’amministrazione”.

Nel frattempo, il movimento annuncia che prosegue la propria attività sul territorio. Tra le iniziative recenti, un monitoraggio sulle condizioni delle strade cittadine e un approfondimento documentale su due temi caldi: Pomigliano Infanzia e i permessi a costruire recentemente rilasciati.

“Abbiamo raccolto un’altra lunga lista di strade in condizioni indecenti”, fa sapere il consigliere, “e stiamo acquisendo nuovi atti relativi a Pomigliano Infanzia e ai permessi edilizi concessi di recente”.

Altro punto critico sollevato da PER riguarda l’istituzione della Ztl in centro città, introdotta – a detta del movimento – senza alcun confronto con i cittadini.

“Domani – annuncia il movimento – ci metteremo in ascolto di cittadini e commercianti circa la Ztl spuntata in centro città senza il minimo confronto civico”.

Infine, un passaggio sul clima politico locale, con un messaggio chiaro a chi pratica la polemica per fini personali o di partito:

“Quanto al dibattito in altri partiti, ci hanno insegnato che chi fa politica con serietà porta rispetto senza speculare. Questo siamo noi, piaccia o meno”.

Il movimento PER si conferma quindi forza di opposizione vigile e attenta, che punta a costruire un’alternativa basata su concretezza e ascolto, piuttosto che su scontri verbali.