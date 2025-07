Area nord e roghi. L’avvocato Esposito: “Bene impegno sindaci, ma ora occorre ordinanza su campi rom”

Condividi

“Il presidente dei diritti del cittadino, l’ avvocato Esposito Beniamino, sicuramente apprezza questo primo approccio dei sindaci e competenti autorità, ma resta inteso che un’ordinanza dei sindaci relativa a campi nomadi è e resta un provvedimento urgente e contingibile che loro in qualità di ufficiali di governo, possono emettere per affrontare situazioni di pericolo imminente o per garantire la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica ed evitare altri roghi tossici nei campi. Queste ordinanze, spesso legate a situazioni di degrado o emergenza igienico-sanitaria, possono prevedere lo sgombero di aree occupate abusivamente o altre misure per risolvere problemi specifici legati alla presenza di campi nomadi , proprio nei casi del territorio di Giugliano in Campania e Qualiano. Attendo quale attivista sul fenomeno della Terra dei Fuochi tali interventi e spero a breve sgomberi dei campi, organizzazione e gestione delle famiglie e bambini che vivono su tale stato di degrado, campi ormai divenuti inceneritori naturali di cumuli di rifiuti speciali da anni.

