Questa notte un 13enne di Casoria è rimasto coinvolto in un incidente stradale, mentre era in sella alla sua bici elettrica. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il minore si sarebbe scontrato con un uomo in scooter, in via dell’Indipendenza.

Il centauro, poi identificato dai militari di Casoria, avrebbe raggiunto l’ospedale di Acerra per una frattura del setto nasale. Dimesso, 15 i giorni di prognosi.