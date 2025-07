Nuovo Avviso Rigenerazione Urbana. Scadenza 15 settembre 2025

Condividi

La Regione Campania ha dato il via al nuovo Avviso per finanziare progetti di rigenerazione urbana, con uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro previsti dalla Legge n. 145/2018 per l’annualità 2026 . Si rivolge a tutti i Comuni campani con un fabbisogno abitativo certificato (almeno 30 richieste in graduatoria ERP 2022), offrendo un’opportunità concreta per contrastare l’emergenza abitativa sul territorio.

Ricondizionamento ERP: Frazionamento e adeguamento degli appartamenti di edilizia residenziale pubblica, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di almeno il 20% .

Recupero di patrimonio inutilizzato: Restauro di immobili comunali degradati o abbandonati, inclusi beni confiscati alla camorra, per la creazione di nuovi alloggi ERP (almeno 8 per i comuni fino a 40.000 abitanti; 16 per quelli più grandi) .

Una particolarità del bando 2025 è la riserva del 25% del budget dedicata a progetti “casagiovani”: strategie abitative innovative per giovani coppie, under 36, nuclei monogenitoriali e divorziati/separati. Previste la realizzazione di:

Monolocali/bilocali “small” (28–45 m²)

Bilocali “large” (45–55 m²)

Spazi condivisi a supporto dei residenti

I capoluoghi di provincia possono partecipare con un’unica proposta progettuale, con limiti massimi di contributo definiti dall’avviso .

1. Risposta concreta all’emergenza abitativa

Con l’elevata richiesta di edilizia popolare e sociale, l’intervento della Regione consente un incremento reale nel numero di alloggi disponibili, sia ERP sia ERS, ampliando così la possibilità di accesso alla casa per le fasce più vulnerabili .

2. Rivitalizzazione del tessuto urbano

Il recupero di immobili dismessi o confiscati valorizza aree degradate, migliorando qualità urbana, vivibilità e sicurezza, restituendo dignità e opportunità ai quartieri.

3. Promozione dell’innovazione abitativa

Il “casagiovani” offre soluzioni a misura di chi affronta la fragilità economica e sociale: alloggi accessibili, servizi condivisi, sostegno alla coesione generazionale.

4. Sostenibilità e rigenerazione sociale

Interventi orientati all’efficienza energetica e all’uso di infrastrutture verdi (in linea con politiche regionali e nazionali) contribuiscono a creare comunità resilienti e a basso impatto ambientale.

Chi può candidarsi: tutti i Comuni della Campania con almeno 30 istanze in graduatoria ERP 2022 (esclusi quelli già inclusi nelle aree della L.R. 21/2003) .

Termine submission: entro e non oltre 15 settembre 2025, tramite PEC con la modulistica ufficiale (Allegato B – Scheda di sintesi) .

Il bando rappresenta uno strumento strategico per:

Ampliare l’offerta abitativa pubblica e sociale

Dare nuova vita a immobili inutilizzati

Supportare giovani e famiglie in difficoltà

Promuovere città più vivibili, sostenibili e inclusive

Per scaricare il testo completo dell’Avviso, gli allegati e l’elenco dei Comuni ammessi: visita il portale Avvisi e Bandi del territorio Regione Campania. Assicurati di presentare la domanda di candidatura entro il 15 settembre 2025 via PEC.

Se il tuo Comune risponde ai requisiti, questo è il momento giusto per concretizzare una proposta dedicata al rilancio urbano e abitativo.

Diffondi l’iniziativa nel tuo Comune: insieme possiamo trasformare l’attuale emergenza abitativa in un’opportunità di crescita, inclusione e rigenerazione urbana.

