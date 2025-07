Gli sceicchi di Palestina dicono no allo stato palestinesi e sì ai patti di Abramo. “Riconosceremo Israele”

La lettera, indirizzata al ministro dell’Economia israeliano, Nir Barkat, descrive l’accordo proposto come «equo e dignitoso», e può sostituire gli accordi di Oslo, «che hanno portato solo danni, morte e disastro economico». Questo patto concordato negli anni ’90 infatti «ha imposto su di noi – sostengono – la corrotta Autorità Palestinese, invece di riconoscere la tradizionale e autentica leadership locale». Barkat ha detto al Wsj che il vecchio paradigma dei due Stati è fallito e che l’Anp non gode di fiducia tra il suo popolo. Da febbraio, il ministro ha ospitato lo sceicco Wadeè al-Jaabari – uno dei più influenti leader del clan di Hebron e promotore dell’iniziativa – e altri nella sua casa di Gerusalemme per decine di incontri. «Non ci sarà nessuno Stato palestinese, nemmeno tra mille anni», secondo Jaabari, «dopo il 7 ottobre, Israele non lo concederà più».