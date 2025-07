Cancro e prevenzione, l’aiuto arriva da questi alimenti

Condividi

Adottare uno stile di vita sano è uno dei modi che abbiamo per proteggere la nostra salute. Seguire un’alimentazione bilanciata e salutare, insieme al fatto di mantenersi fisicamente attivi e di evitare fumo e alcolici, è una delle raccomandazioni che gli oncologici (e non solo) ripetono ormai da anni. Ma quali sono gli alimenti che aiutano a prevenire i tumori? Un gruppo di esperti del Global Cancer Update Programme – il network del World Cancer Research Fund International che analizza la ricerca globale su come la dieta, l’attività fisica e lo stile di vita influenzano il rischio di cancro e la sopravvivenza – ha recentemente passato al vaglio un ampio numero di studi riguardanti i tumori del colon-retto e del seno. Vediamo quali indicazioni emergono dal report.

Il panel ha preso in esame un totale di 170 studi, di cui 86 per il cancro al colon-retto e 84 per il tumore del seno. Innanzitutto, gli autori sottolineano l’importanza non tanto di focalizzarsi su singoli alimenti o comportamenti, ma di avere piuttosto una visione di insieme.

Entrando poi nello specifico delle raccomandazioni, la maggior parte accomuna sia la prevenzione del cancro del colon-retto che quella del tumore al seno. Per esempio: privilegiare il consumo di verdura e frutta, e in generale di alimenti ricchi di fibra come i cereali integrali, i legumi e la frutta secca. “Importante in particolare consumare frutta e verdura di stagione – sottolinea Saverio Cinieri, presidente di Fondazione Aiom -. Questo perché frutta e ortaggi provenienti dall’altra parte del mondo, quando non è stagione alle nostre latitudini, vengono spesso preservati con antifungini e antibatterici, e questo sicuramente non è un vantaggio per la nostra salute”.

I cibi da evitare o limitare

È da evitare poi “il consumo di carni processate e ridurre quello delle carni rosse e delle bevande molto zuccherate”, spiega Cinieri. Che aggiunge: “Si tratta di indicazioni che possono essere estese anche alla prevenzione di molti altri tipi di tumore, oltre che a quella delle malattie cardiovascolari, e che confermano in buona parte le conoscenze accumulate nel corso del tempo su questa materia”. Il punto interessante è che la conferma arriva non da un singolo studio, ma, come anticipato, dall’analisi di una grande mole di ricerche pubblicate fino ad oggi.

Caffè e calcio: protettivi per il colon?

Un altro aspetto, forse poco noto, è che, specificamente per la prevenzione del tumore del colon-retto, gli autori suggeriscono il consumo di caffè e di alimenti e bevande che contengono calcio, come il latte e in generale i prodotti caseari, sebbene sia importante ricordare che anche molti alimenti vegetali contengono buone dosi di calcio, come il cavolo nero, i semi di sesamo, la soia, le mandorle. Il meccanismo protettivo che questo tipo di bevande o alimenti sembrano avere non è stato del tutto chiarito.

Gli autori di una recente ricerca pubblicata su Nature Communication ipotizzano, per esempio, che il calcio possa legarsi agli acidi biliari e agli acidi grassi liberi presenti nell’intestino, favorendone l’espulsione e prevenendo i danni alle pareti intestinali che potrebbero derivare da un loro accumulo. “Invece, per quanto riguarda il caffè – precisa Cinieri – esistono molti studi al riguardo, ma non è chiaro al momento il possibile meccanismo d’azione. Di conseguenza, non è il caso di sbilanciarsi troppo”.













