Sinner-Dimitrov oggi a Wimbledon

Sinner-Dimitrov, orario e precedenti

Il match tra Sinner e Dimitrov a Wimbledon 2025 oggi sarà il terzo sul Centrale, dove il programma inizierà alle 14:30. E’ ipotizzabile che Sinner scenda in campo dopo le 18. Sarà la sesta sfida complessiva con Dimitrov: Sinner è avanti 4-1 nei precedenti e ha vinto l’ultimo confronto al Roland Garros.

Sinner-Dimitrov, dove vederla

Wimbledon 2025 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis saranno visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi.