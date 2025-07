Campania, Regionali: Renzi media per Costa al posto di Fico. Tensione nel centrosinistra

Condividi

Visite: 95

28 Visite

Le Regionali in Campania si avvicinano e nel centrosinistra si apre una partita complicata. Matteo Renzi starebbe lavorando per far convergere le forze progressiste su Andrea Costa, ex ministro della Salute, come candidato governatore, al posto del nome su cui i 5 Stelle spingono da mesi: Roberto Fico. Il leader di Italia Viva si muove come pontiere tra Vincenzo De Luca e Giuseppe Conte, nella speranza di evitare una rottura definitiva e puntare su una figura gradita a entrambi gli schieramenti.

Fico, però, non molla: ha dalla sua parte un accordo solido con Elly Schlein e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il pressing renziano, sostenuto anche da ambienti centristi, punta a isolare il presidente della Camera e a rilanciare l’unità, evitando di consegnare la regione al centrodestra.

Il nodo resta sempre lo stesso: De Luca. Senza un’intesa con l’attuale presidente, il rischio è che una parte dell’elettorato vada per conto proprio. Il centrosinistra diviso potrebbe perdere una delle sue roccaforti storiche. Chi la spunterà? Le prossime settimane saranno decisive.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews