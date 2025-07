Linda Martino, danzatrice del ventre italiana arrestata in Egitto

Condividi

Con l’accusa di “offesa alla morale” la danzatrice del ventre Linda Martino è stata arrestata in Egitto da alcune settimane e da poco le è stata rinnovata la detenzione per i prossimi 15 giorni. Nel paese arabo Linda è una star e nei video pubblicati sui social, dove conta milioni di follower, si vede mentre si esibisce nella sua arte in vari locali, al ritmo delle canzoni pop più note nel paese.

I parenti in Veneto e la cittadinanza italiana: ma l’Egitto rifiuta di fornire informazioni

Secondo quanto riferisce Repubblica, è sposata con un italiano, ha parenti in Veneto e cittadinanza italiana. Le autorità del Cairo, però, rifiutano di rispondere alle richieste di informazioni avanzate dalla nostra ambasciata perché considerano Linda una loro cittadina. Alla Farnesina le autorità egiziane avrebbero fatto sapere che Linda è italiana solo per aver sposato un italiano, ma le verifiche condotte dall’Italia hanno appurato che lo è a tutti gli effetti e a prescindere dal matrimonio.

L’accusa nei confronti della giovane è quella di “offesa alla morale”: un reato che il governo di Al Sisi non esita ad usare contro artisti, ballerini, cantanti. Negli ultimi due anni sarebbero almeno 5 le danzatrici del ventre finite dietro le sbarre, tutte preferibilmente con caratteristiche simili a Linda: origini straniere e popolarità sui social.

“Le indagini hanno appurato che Linda ha usato tecniche di seduzione e danze provocanti per incitare al vizio”, dicono le carte dell’accusa. Nel mirino è finito uno dei numerosi video in cui Linda danzava in un cabaret, divenuto molto popolare e usato come pretesto per contestarle le sue esibizioni in toto. La giovane “appariva con abiti indecenti, esponendo deliberatamente zone sensibili del corpo, in palese violazione della morale pubblica e dei valori sociali”. Dal Cairo si attendono ora informazioni sulle sue condizioni di detenzione.













