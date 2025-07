Marano. Incidente in via del Mare: autocisterna si scontra con un’auto ferma

Condividi

Visite: 1.483

40 Visite

Momenti di paura nella mattinata di oggi in via del Mare, dove un’autocisterna si è scontrata con un’auto presumibilmente ferma sulla carreggiata. Le cause dell’incidente sembrano essere legate alle forti piogge che hanno reso l’asfalto particolarmente scivoloso.

L’autocisterna si è accartocciata nella parte anteriore, ma fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto stanno intervenendo le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti. Indagini in corso per chiarire le responsabilità.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews