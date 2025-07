Marano. Assunzione messo comunale dal Consorzio di Bacino, procedura flop: zero idonei. Terranostranews aveva acceso i riflettori sulla procedura

Condividi

Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, sollevando dubbi e interrogativi su una procedura che presentava elementi da approfondire sin dalle prime battute. Si tratta della procedura per la copertura del posto da Collaboratore Amministrativo – Messo, riservato al personale in disponibilità presso i Consorzi di Bacino in liquidazione.

Il Comune di Marano di Napoli aveva pubblicato un avviso per un solo posto come messo comunale, ricevendo quattro domande, titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore. L’esito della fase istruttoria ha visto una sola candidatura ammessa, due escluse per mancanza dei requisiti e una quarta ammessa con riserva, in attesa di verifica del titolo di studio.

Proprio su quest’ultima si erano concentrate le maggiori perplessità. Secondo fonti vicine all’ente, il candidato in questione sarebbe stato in possesso del solo diploma di scuola media inferiore, fatto che aveva già suscitato interrogativi sulla scelta dell’Amministrazione di rinviare ogni valutazione ad accertamenti successivi, anziché procedere con un’esclusione diretta, come avvenuto in casi analoghi. La candidata aveva prodotto un attestato regionale, su cui si era aperto un dibattito.

La giornata dei colloqui, tenutasi il 25 giugno, non ha fatto che confermare lo scenario preannunciato: nessun candidato è risultato idoneo, mentre l’unico ammesso con riserva è stato definitivamente escluso dopo la verifica, chiesta alla Regione Campania, che ha confermato l’assenza del titolo di studio necessario.

La procedura, pertanto, non ha prodotto nulla. Ancora una volta Terranostranews ha messo in luce alcuni aspetti di una selezione non proprio lineare, a differenza di tanti consiglieri che dovrebbero controllare e invece a cosa pensano? Chissà.













