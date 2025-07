Partita del cuore a Bucciano tra rappresentativa locale e Ordine Giornalisti Campania, venerdì 4 Luglio la conferenza

Condividi

COMUNICATO STAMPA

Il Forum dei Giovani di Bucciano, in collaborazione con il Comune di Bucciano, la Parrocchia San Giovanni Battista e le associazioni “Infinito di Manuel” e “La MotoTerapia”, è lieto di annunciare la prima edizione della “Partita del Cuore”, un evento benefico all’insegna dello sport, della solidarietà e della comunità.

L’incontro si terrà il prossimo 17 luglio 2025 presso il Centro Sportivo “S. Ruggiero” di Bucciano (BN), e vedrà affrontarsi la formazione dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e una rappresentativa locale buccianese.

In campo, oltre ai protagonisti locali e ai giornalisti, saranno presenti numerosi artisti del mondo dello spettacolo ed ex calciatori, per rendere la serata ancora più emozionante e coinvolgente.

Tutto il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza, a sostegno delle attività delle due realtà associative partner dell’iniziativa:

🔹 Infinito di Manuel, impegnata nel supporto a progetti umanitari e sociali dedicati ai giovani;

🔹 La MotoTerapia, che promuove percorsi riabilitativi e di inclusione attraverso la passione per le due ruote.

A precedere la manifestazione sportiva, è prevista una conferenza stampa di presentazione che si svolgerà venerdì 4 luglio 2025 alle ore 18:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Bucciano (Via Paoli).

All’incontro interverranno:

Avv. Pasquale Matera , Sindaco di Bucciano

, Sindaco di Bucciano Don Luigi Antonio Valentino , Parroco di Bucciano

, Parroco di Bucciano Dott. Michele Cuozzo , Presidente dell’Associazione “Infinito di Manuel”

, Presidente dell’Associazione “Infinito di Manuel” Dott. Luca Nuzzo , Presidente dell’Associazione “La MotoTerapia”

, Presidente dell’Associazione “La MotoTerapia” Conclusioni a cura del Senatore della Repubblica Domenico Matera

La conferenza sarà moderata dal giornalista Dott. Pasquale Ciambriello.

“Unisciti a noi nel portare speranza dove ce n’è più bisogno” è lo slogan scelto per questa prima edizione, che rappresenta un vero e proprio invito alla partecipazione collettiva e alla condivisione di valori profondi.

L’intera cittadinanza è invitata a partecipare e sostenere questo momento di sport e solidarietà.

A breve saranno comunicati ulteriori dettagli sull’evento e sugli ospiti speciali













