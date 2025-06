Khamenei fa il gradasso: “Gli Usa hanno ricevuto un sonoro schiaffo, non ci arrenderemo mai”

Condividi

Visite: 0

5 Visite

La Guida Suprema iraniana Ali Khamenei in un messaggio in tv, il primo dal cessate il fuoco, ha detto che “gli Usa hanno ricevuto un sonoro schiaffo” e non hanno ottenuto alcun vantaggio dall’aver attaccato l’Iran. In un messaggio postato su “X” precedentemente Khamenei aveva scritto di volersi congratulare per la vittoria su Israele. Lo Stato ebraico ha deciso lo stop agli aiuti per Gaza dopo le minacce dell’ultradestra che ha chiesto controlli per evitare che le forniture internazionali cadano in mano ad Hamas. Il capo del governo spagnolo Pedro Sánchez, arrivando al Consiglio europeo, ha detto: “A Gaza è in corso un genocidio, chiederò la sospensione dell’accordo con Israele”.













