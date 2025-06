Pozzuoli, avvio Progetto di Monitoraggio Dinamico Strutturale per la Sicurezza Edilizia Comunale

Condividi

Il Comune di Pozzuoli, in linea con il proprio impegno istituzionale per la salvaguardia del patrimonio edilizio e la tutela della pubblica incolumità, ha avviato un progetto innovativo di monitoraggio dinamico strutturale. Questa iniziativa strategica prevede l’installazione di sensori accelerometrici triassiali su fabbricati pilota selezionati, con l’obiettivo primario di innalzare gli standard di sicurezza e prevenzione sul territorio.

Il sistema si fonda sull’impiego di accelerometri triassiali, strumentazioni di alta precisione in grado di rilevare le accelerazioni nelle tre dimensioni spaziali (X, Y, Z). Tali sensori, opportunamente calibrati e posizionati in punti nevralgici delle strutture, acquisiscono dati in tempo reale concernenti le risposte dinamiche degli edifici. La loro capacità di misurare con accuratezza vibrazioni e deformazioni consente di:

• Valutare Costantemente lo Stato di Salute Strutturale: Il monitoraggio continuo consente di analizzare il comportamento delle strutture sia in condizioni di esercizio ordinario, evidenziando eventuali variazioni nel tempo, sia in risposta a eventi eccezionali come fenomeni sismici o bradisismici. I dati raccolti offrono un quadro dettagliato sull’integrità e la stabilità degli edifici.

• Ottimizzare la Gestione Proattiva della Manutenzione: L’analisi dei dati accelerometrici permette di identificare precocemente anomalie o segnali di deterioramento strutturale. Questa tempestività nell’individuazione delle criticità abilita il Comune a pianificare interventi di manutenzione predittiva e preventiva, ottimizzando l’allocazione delle risorse e riducendo i costi associati a manutenzioni correttive.

• Generare Allarmi Preventivi in Condizioni Critiche: Il sistema è configurato per attivare soglie di allarme predefinite in caso di superamento di parametri di accelerazione specifici. Questa funzionalità garantisce l’emissione di avvisi automatici in situazioni di potenziale rischio, consentendo l’attivazione immediata delle procedure di emergenza e l’adozione di misure cautelative a protezione della popolazione.

Le prime installazioni sono state implementate in aree di particolare interesse geodinamico, segnatamente Via Solfatara e il Rione Terra, storicamente soggette a fenomeni di bradisismo. È imminente l’estensione del sistema al Lungomare Sandro Pertini, per poi procedere ad una valutazione di ulteriore espansione ad altri ambiti territoriali del Comune, in base all’analisi dei dati e alle priorità strategiche.

L’investimento iniziale per il monitoraggio e lo studio sui primi tre fabbricati pilota ammonta a circa 140 mila euro. Il progetto è gestito dalla Direzione 5 del Comune di Pozzuoli ed è supervisionato dal Professor Luigi Petti dell’Università degli Studi di Salerno, in collaborazione con il Laboratorio Edil Test.

“Questo progetto rappresenta un investimento fondamentale nella sicurezza e nella resilienza della nostra comunità,” ha dichiarato il Sindaco Luigi Manzoni. “L’adozione di tecnologie di monitoraggio strutturale avanzate riflette il nostro impegno costante a tutelare la vita dei cittadini e a preservare il nostro patrimonio edilizio. Non si tratta solamente di una reazione ad eventi, ma di una strategia proattiva di prevenzione, volta a garantire una Pozzuoli sempre più sicura e proiettata verso il futuro.”

L’iniziativa del Comune di Pozzuoli si configura come un modello esemplare di governance territoriale orientata all’innovazione e alla prevenzione del rischio, posizionando la città all’avanguardia nell’applicazione delle più moderne metodologie per la sicurezza strutturale.













