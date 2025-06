Marano, silenzi e ancora silenzi del sindaco Morra sui loculi già pronti e non ancora consegnati. Perché non convocare un’assemblea pubblica?

Condividi

A Marano il problema non è più la costruzione dei nuovi loculi cimiteriali, perché questi sono già realizzati da tempo. Sono circa 4.000 i loculi pronti, ma ancora non consegnati agli utenti, che aspettano da oltre dieci anni una sistemazione definitiva per i propri cari defunti. Un’attesa lunga e sofferta, aggravata da una serie di annunci flop del sindaco Matteo Morra, che in più occasioni aveva parlato di “consegna imminente”.

Un mese e mezzo fa è emersa la notizia di problemi sugli espropri dei terreni dove sorge il nuovo edificio, in una zona rientrante in una particella di area della cosiddetta C14. I tecnici comunali avevano rassicurato che la questione si sarebbe risolta in breve tempo, ma da allora il silenzio è calato. Il sindaco Morra non si è espresso pubblicamente, lasciando la cittadinanza nel dubbio e nell’incertezza.

Molte famiglie hanno già pagato per i loculi, ma restano senza risposte concrete. Perché non convocare un’assemblea pubblica per fare chiarezza? Il rispetto verso i defunti e i loro cari esige trasparenza e un confronto diretto. I silenzi di Morra pesano come un macigno su una città che merita risposte chiare e immediate. Perché non farlo con un’assemblea pubblica?













