CAMPI FLEGREI: RASTRELLI (FDI), FINALMENTE SUPERATO IL MODELLO DELL’EMERGENZA

“Anche in questo ambito così gravoso per la serenità dei cittadini dell’area flegrea, abbiamo sostituito al vecchio metodo degli interventi emergenziali un approccio strutturale, investendo soprattutto in prevenzione”. Così, a margine dell’approvazione in Senato del Decreto Legge Campi Flegrei, il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli che sottolinea come “a provvedimenti comunque rilevanti per i cittadini, come la sospensione dei termini per i versamenti tributari, abbiamo affiancato i contributi finanziari per l’autonoma sistemazione e per la riqualificazione sismica degli edifici residenziali privati resi inagibili dal sisma”.

Per Rastrelli, “è, peraltro, solo grazie all’intervento del governo nazionale, che dopo 40 anni di inerzia sarà finalmente realizzata la infrastruttura strategica dello svincolo che collegherà l’abitato di Pozzuoli alla tangenziale”.













