Presentato il nuovo Napoli Basket: Matt Rizzetta dà il via a un progetto ambizioso e internazionale

Una nuova pagina si apre nella storia del Napoli Basket. A guidarla è Matt Rizzetta, imprenditore italo-americano, che ha ufficialmente assunto il timone del club. Emozionato ma deciso, Rizzetta ha svelato il progetto della nuova proprietà in una location d’eccezione: la nave da crociera MSC Magnifica, scelta come suggestivo scenario per il battesimo di questa nuova era cestistica.

L’evento è cominciato con la proiezione di un video che ha illustrato la visione del nuovo corso. Tra le prime novità, spicca il restyling del logo societario. A seguire, il neo-presidente ha preso la parola ringraziando i soci uscenti, Mario Tavassi e Alessandro Amoroso, per aver facilitato la transizione. Poi la presentazione ufficiale: organigramma dirigenziale, obiettivi e, naturalmente, il nuovo coach.

Le parole di Rizzetta: “Napoli merita il meglio”

Rizzetta ha sottolineato l’emozione personale legata a questo progetto, spiegando di sentirsi profondamente legato ai valori partenopei, pur essendo nato negli Stati Uniti. “Porteremo avanti una visione che affonda le radici nella famiglia, nel lavoro, nell’umiltà. Vogliamo creare una comunità napoletana globale che dia voce a uno sport spesso in secondo piano in Italia, ma centrale nella nostra esperienza americana”.

L’ambizione, però, è chiara. “Non faremo promesse vuote – ha detto – ma costruiremo qualcosa di importante passo dopo passo. L’unico club del Sud a vincere uno Scudetto è stato Caserta: vogliamo provarci anche noi, con una strategia solida e sostenibile. E soprattutto con un forte respiro internazionale. Con oltre 20 milioni di italo-americani negli USA, molti dei quali legati al Sud Italia, Napoli ha tutto per diventare un punto di riferimento globale”.

Shaquille O’Neal e la dimensione internazionale

Tra gli aspetti più chiacchierati, il possibile coinvolgimento della leggenda NBA Shaquille O’Neal. Rizzetta ha confermato: “Shaq è entusiasta del progetto e farà parte di questa avventura. Ci sono ancora dettagli da definire, ma è già coinvolto. È un’icona amata in tutto il mondo e rappresenta lo spirito popolare e caloroso che vogliamo associare a Napoli”.

Il team: Doyle, Laughlin e Magro in prima linea

Daniel Doyle, partner principale di Rizzetta e figura di spicco del business sportivo, ha evidenziato la serietà dell’iniziativa: “Costruire una squadra è come avviare un’impresa: tutto parte dalle persone. Vogliamo creare una cultura vincente, ma sappiamo che ci vuole tempo”.

James Laughlin, nuovo General Manager, ha parlato della sua prima esperienza italiana e della necessità di agire con metodo. “Non esistono scorciatoie. Vogliamo fare scelte ponderate e mirate, sempre nel rispetto dell’identità cittadina e sportiva di Napoli”.

A chiudere la presentazione, le parole del coach Alessandro Magro, visibilmente coinvolto: “Partiamo da basi solide ma dobbiamo crescere. Non guarderemo al passaporto dei giocatori, ma alla loro volontà di sposare il progetto. Il nostro obiettivo è costruire una squadra che lotti su ogni pallone, che rappresenti Napoli con orgoglio e spirito di sacrificio”.

Tra i primi nomi già ufficializzati, spiccano Stefano Gentile, figura chiave nella creazione della giusta alchimia tra italiani e stranieri, ed Ed Croswell, talento emergente già visionato in Europa.

Chiarezza sulla situazione societaria

Durante la conferenza, è intervenuto anche il legale della nuova proprietà, che ha ribadito la trasparenza dell’operazione. “Abbiamo acquisito il 66% del club in modo leale e verificato. Siamo fiduciosi che eventuali controversie legali si risolveranno presto. Il nostro intento è collaborare, non entrare in conflitto”.

Un futuro da costruire, mattone dopo mattone

Coach Magro ha chiuso la presentazione con un’immagine poetica: il varo di una nave che rappresenta l’inizio di una lunga traversata. “Questa avventura è cominciata nel cuore, prima ancora che nella testa. Napoli è un luogo speciale, pieno di passione e possibilità. Il nostro compito sarà trasformare questa passione in risultati concreti. Non faremo proclami, ma promettiamo lavoro, dedizione e rispetto per questa città”.

