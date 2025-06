Cremonini incanta Napoli: emozione e spettacolo allo Stadio Maradona per il suo primo live partenopeo

Condividi

È stata una notte che resterà nel cuore di migliaia di persone. Ieri sera Cesare Cremonini ha fatto il suo storico debutto a Napoli, portando per la prima volta la sua musica sul palco dello Stadio Diego Armando Maradona, in una data già leggendaria del tour celebrativo “Cremonini Live25”. Una tappa che ha rappresentato molto più di un concerto: è stata una vera e propria dichiarazione d’amore, ricambiata con calore e passione da un pubblico in delirio

Sold-out annunciato da settimane, l’esibizione ha unito generazioni di spettatori in un’unica voce, in un abbraccio lungo oltre due ore. Cremonini ha ricambiato l’affetto con uno spettacolo intenso, curato e ricco di emozioni, attraversando l’intera sua parabola artistica, dai brani iconici dei tempi dei Lùnapop fino alle tracce più sperimentali dell’ultimo album, Alaska Baby.

L’apertura è stata affidata proprio alla title track del nuovo lavoro discografico, seguita da Dicono di me e PadreMadre, che ha scatenato i primi cori emozionati del pubblico. Da lì, è stato un crescendo continuo: Il comico (Sai che risate), La nuova stella di Broadway, Un’alba rosa e Acrobati hanno acceso lo stadio, alternando momenti di grande energia ad altri di pura poesia.

Tra i momenti più intensi, quando Cremonini ha chiamato sul palco Tropico, al secolo Davide Petrella, cantautore e artista napoletano tra i più apprezzati della scena italiana. Il pubblico è esploso in un boato di entusiasmo mentre i due artisti, visibilmente emozionati, hanno eseguito insieme “Non Esiste Amore a Napoli”, una delle canzoni più iconiche di Tropico. Un momento da brividi, che ha unito la voce elegante di Cremonini alla profondità lirica e viscerale di Tropico, in un omaggio potente e commosso alla città.

Ma il momento più atteso era quello dei classici: “50 Special”, cantata a squarciagola da tutto lo stadio, ha riportato per un attimo tutti nei primi anni Duemila, mentre Marmellata #25 e Nessuno vuole essere Robin hanno suggellato un finale che ha fatto venire i brividi.

Con Un giorno migliore, ultimo brano in scaletta, Cremonini ha salutato Napoli promettendo: “Non ci sarà più un solo giorno senza Napoli nella mia musica.”

Il pubblico ha risposto con un’ovazione. Perché Napoli, ieri sera, non ha solo accolto un grande artista: ha abbracciato un uomo che, dopo un quarto di secolo, ha finalmente suonato sul suo palco. E lo ha fatto con il cuore, con la voce e con l’anima, regalando alla città uno degli spettacoli più belli di questa estate musicale.













