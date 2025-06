Napoli scatenato sul mercato: si chiude per Lang. Accordo trovato con Darwin Núñez

Condividi

Il Napoli continua a spingere sull’acceleratore in chiave mercato per assicurare ad Antonio Conte una squadra completa già per l’inizio del ritiro di Dimaro, puntando in alto. L’attaccante uruguaiano Darwin Núñez è il nome cerchiato in rosso dalla dirigenza azzurra per rafforzare il reparto offensivo: una trattativa delicata e complessa, ma che sta prendendo corpo grazie a contatti frequenti e costanti tra le parti.

Il club partenopeo ha ottenuto il via libera dal giocatore: Darwin è pronto ad accogliere la destinazione Napoli. A riportarlo è anche il giornalista Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha confermato come l’attaccante sia favorevole al trasferimento. I dirigenti azzurri, nel fine settimana, si sono recati in Inghilterra per avviare un dialogo diretto con il Liverpool.

Si è discusso del prezzo — che non potrà scendere sotto i 50 milioni di euro —, dei termini per un’eventuale dilazione nei pagamenti e delle condizioni contrattuali dell’ex Benfica. Un’operazione che richiede pazienza, ma che il Napoli sta portando avanti con determinazione, convinto del valore del 26enne attaccante e della sua adattabilità al progetto di Antonio Conte.

Nel frattempo, un altro colpo potrebbe andare presto in porto. Si tratta di Noa Lang, esterno offensivo del PSV Eindhoven, molto apprezzato da Antonio Conte per la sua capacità di giocare a piede invertito. Il Napoli aveva già provato a prenderlo lo scorso gennaio con un’offerta da 25 milioni, rifiutata dal club olandese. Ora, però, la situazione è cambiata.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’accordo con il calciatore è già stato raggiunto: contratto fino al 2030 e intesa totale sulle cifre. Resta da limare l’intesa definitiva con il PSV, ma l’offerta – 25 milioni più bonus – lascia intendere che l’affare sia in dirittura d’arrivo.













