Marano, semaforo e senso alternato per lavori alla rotonda: traffico paralizzato tra Camaldoli e via del Mare

Pomeriggio di caos a Marano, dove un semaforo provvisorio installato dagli operai per regolare il senso alternato ha mandato in tilt il traffico tra la zona dei Camaldoli e via del Mare. I lavori riguardano un lembo di strada adiacente una rotonda ancora da inaugurare, ma già oggetto di interventi ripetuti negli ultimi mesi. Sarebbe ceduto una parte di strada, ma si attendono conferme. Lunghe code, disagi e clacson impazziti in uno dei tratti più trafficati della città. Nessuna segnalazione preventiva e tempi di attesa infiniti: per automobilisti e residenti è stato l’ennesimo pomeriggio d’inferno, tra cantieri infiniti e viabilità inadeguata.













