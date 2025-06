Campi flegrei, nuovo svincolo. Nappi (Lega): avanti con il governo dei fatti

Condividi

“Dopo 40 anni di chiacchiere, si passa finalmente alla via dei fatti. È questo il frutto del grande lavoro svolto dal Governo nazionale e dal titolare del Mit e vicepremier Matteo Salvini. Oggi è stato siglato un protocollo di estrema importanza nell’ambito del Piano di emergenza per i Campi flegrei. Gli interventi programmati per realizzare lo svincolo che collegherà l’abitato di Pozzuoli alla Tangenziale, sono finalizzati a fornire due nuovi accessi e vie di fuga ai cittadini, al potenziamento della sicurezza, e permetteranno la piena funzionalità del tratto autostradale, nel caso in cui dovesse verificarsi una calamità”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.













