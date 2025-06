Martina Carbonaro, il killer Alessio Tucci chiede perdono con una lettera al Papa

Alessio Tucci, reo confesso dell’omicidio di Martina Carbonaro, ha chiesto perdono attraverso una lettera indirizzata a Papa Francesco. La missiva, scritta nei giorni scorsi, è stata consegnata a un parroco impegnato in attività di volontariato nel carcere dove Tucci è detenuto.

Il sacerdote ha fatto da tramite, portando al Santo Padre il messaggio del detenuto, in cui Tucci esprime rimorso per quanto accaduto e chiede una preghiera per Martina.

Nel frattempo, proseguono le indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord. Gli inquirenti hanno effettuato una copia forense del contenuto dell’iPad della vittima, che potrebbe contenere elementi utili a ricostruire le dinamiche e il movente del delitto.

Martina è stata ricordata con commozione durante le recenti veglie organizzate nella sua città.

Gli investigatori stanno ora esaminando chat, e-mail e file multimediali alla ricerca di indizi. Gli elementi raccolti saranno confrontati con le dichiarazioni rilasciate finora da Tucci.

L’inchiesta, ancora in corso, mira a chiarire se il gesto sia stato premeditato e se vi siano eventuali complici o concause.