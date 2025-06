Negli Usa approvato un nuovo farmaco per prevenire l’Hiv

Condividi

La Food and Drug Administration americana ha approvato un nuovo farmaco che potrebbe contribuire a mettere fine all’epidemia di Aids. Si tratta di un’iniezione antivirale semestrale, prodotta dall’azienda Gilead, per la prevenzione dell’Hiv. Il lancio del farmaco, che sarà commercializzato con il nome di “Yeztugo”, dovrà affrontare tuttavia una serie di ostacoli, tra cui i tagli proposti dall’amministrazione di Donald Trump ai finanziamenti federali per la prevenzione dell’Aids.













