Arzano. Commercio abusivo in strada, sequestrata merce alimentare per 430 kg

Una vera e propria operazione di bonifica del territorio da parte degli agenti della polizia locale di Arzano ha riguardato da diversi giorni tutto il territorio.

Circa 30 i verbali contestati per occupazione abusiva suolo pubblico con ripristino dei marciapiedi.

In alcuni casi é scatto il sequestro della merce per alcuni commercianti ambulanti che erano sprovvisti di necessaria licenza per la vendita ponendosi per strada.

Tra essi un ambulante abusivo proveniente dal territorio di Afragola che si era collocato da diversi giorni in una traversa di via Atellana sperando di non essere scoperto con occupazione di marciapiedi e strade.

All’esito, la merce é stata donata ai poveri attraverso associazioni del territorio che hanno ringraziato.

Elevate per occupazione suolo abusiva sanzioni per circa 8 mila euro.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni con un unico obiettivo, restituire gli spazi ai cittadini.













