Interdittive antimafia nei confronti di sei aziende. Ad Arzano colpita l’impresa fondata un boss defunto

Condividi

Visite: 34

12 Visite

Prevenzione e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata: interdittiva antimafia per la società di un boss ucciso nel 2007. Tra i soci anche esponenti della cosca dei Moccia. Il provvedimento varato è stato notificato ai discendenti diretti del boss defunto. Le attività antimafia rientrano nell’ambito dell’intensa attività di prevenzione antimafia, avviata dalla Prefettura con il supporto delle Forze dell’ordine e della Divisione Investigativa Antimafia, e che ha visto il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, adottare ulteriori cinque interdittive nei confronti di altrettante ditte – operanti nei settori della ristorazione e bar, delle costruzioni, del commercio all’ingrosso di vernici e di prodotti per edilizia e dei servizi di pulizia, custodia, guardiania, giardinaggio e parcheggio – con sedi nei Comuni di Napoli, Villaricca e Giugliano in Campania.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews