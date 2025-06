Comunali: Silvestro, a Volla FI è tornata a presentarsi con il proprio simbolo

Condividi

“Un risultato politico importante, che conferma il lavoro di radicamento e ricostruzione che stiamo portando avanti in tutta la provincia di Napoli, in linea con il percorso nazionale del partito. Al primo turno la nostra lista ha sfiorato il 10%, e al ballottaggio il nostro candidato ha raccolto quasi 5.000 preferenze: numeri che testimoniano la credibilità della proposta e la forza del simbolo”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. “La candidatura di Lino Donato è nata da questa visione: una persona libera, fuori dalle vecchie logiche locali. Abbiamo scelto un progetto pulito e coerente, senza alleanze forzate né scorciatoie. Una strada più difficile, ma autentica. A volte non basta un’elezione per cambiare le cose, ma il seme è stato piantato. Forza Italia continuerà a lavorare valorizzando persone serie e competenti, per costruire una classe dirigente all’altezza delle sfide della Campania. La politica vera richiede tempo, ascolto, visione. Noi siamo qui per questo”, conclude Silvestro.













