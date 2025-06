Omicidio a Varcaturo. Non solo droga, si seguono anche altre piste. “Il precedente scontro, i coltelli e i dubbi non chiariti”

Condividi

Visite: 304

31 Visite

Non ci sono, al momento, conferme ufficiali ma tante voci, voci di strada, voci di amici o presunti tali. Nicola Mirti, la vittima, e Salvatore Sannino, il carnefice, si sarebbero affrontati, anche a suon di coltelli, diversi mesi fa. La notizia non è ancora confermata, ma lanciata già ieri in anteprima dal nostro portale. In quell’occasione, forse al rione Monterosa, sarebbero spuntati anche coltelli.

La polizia di Caserta e i magistrati di Santa Maria Capua Vetere seguono più piste, tra cui quella della droga o accordi non rispettati, come anticipato giorni fa sempre dal nostro giornale. Non si è trattato di una lite sfociata nel sangue per motivi futili: uno sguardo di troppo o una parola di troppo: tra i due, in realtà, c’erano vecchie ruggini e bisognerà ora capire, tra le cose non ancora chiarite del tutto, se il carnefice, Sannino, era effettivamente da solo o in compagnia di altri quando è arrivato sul lido di Varcaturo e ha affrontato Mirti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews