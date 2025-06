Immigrazione clandestina a Napoli e provincia: arrestati tre avvocati del Vesuviano

Condividi

Fino a 10mila euro, come riporta Il Mattino, per ogni pratica di lavoratori immigrati condotti in Italia falsificando i dati. Stamani la conferenza stampa del procuratore Nicola Gratteri, spuntano i particolari di una inchiesta della Dda di Napoli (pm Giuseppe Visone), decisivo il lavoro della Mobile del primo dirigente Leuci, sotto il coordinamento del questore Maurizio Agricola. Gli avvocati coinvolti, tre in arresto, operano nell’area vesuviana. Seguiranno aggiornamenti.













