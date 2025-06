Cellullari, la stretta di Valditara alle superiori

Condividi

I dati parlano chiaro e danno ragione al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara: dopo la stretta sull’uso dei cellulari alle medie, la percentuale di studenti che continuano a usare lo smartphone di nascosto durante le lezioni è crollata. A suggerirlo è una ricerca condotta dal portale Skuola.net, che ha monitorato il rapporto tra istituti, studenti e dispositivi digitali e riportato che invece, alle scuole superiori, solo il 16% degli studenti ha affermato che nessuno usa lo smartphone a lezione. Una conferma, questa, della giusta linea del governo, che ora pensa di estendere il divieto anche agli istituti superiori.

Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione e del Merito durante la trasmissione “Cinque Minuti” su Rai Uno: “Una notizia in anteprima: per il prossimo anno scolastico noi vorremmo vietare l’uso dei cellulari anche per le scuole superiori”, ha dichiarato. L’intenzione del governo, ha poi precisato Valditara intervenendo anche a “Porta a Porta”, è quella di estendere il divieto già in vigore per le scuole del primo ciclo, includendo esplicitamente anche gli istituti superiori. “Nelle prossime settimane emaneremo una circolare perché dal prossimo anno sia vietato l’utilizzo del cellulare, anche per scopo didattico, nelle scuole superiori”, ha chiarito.













