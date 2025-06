Osimhen, pressing dell’Al-Hilal: il Napoli rifiuta l’offerta…e spunta il Galatasaray

Condividi

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe decidersi nelle prossime ore. L’Al-Hilal è tornato alla carica per assicurarsi l’attaccante nigeriano e punta a chiudere l’operazione in tempi strettissimi. Il club saudita è pronto a investire sul centravanti del Napoli, ma resta l’ostacolo della clausola rescissoria, fissata a 75 milioni di euro: una cifra che, in un precedente tentativo, l’Al-Hilal aveva provato a limare, ricevendo però un secco rifiuto dal presidente Aurelio De Laurentiis, deciso a non fare concessioni sul prezzo.

La trattativa entra ora in una fase decisiva. Le parti vorrebbero trovare un accordo entro martedì, termine ultimo della sessione straordinaria di calciomercato aperta in occasione del Mondiale per Club. Il Napoli, dal canto suo, ha interesse a definire la cessione al più presto, in modo da poter reinvestire subito il ricavato e sbloccare il proprio mercato in entrata.

Nel frattempo, si registra anche un tentativo di inserimento da parte del Galatasaray. I turchi stanno monitorando la situazione e potrebbero approfittare della volontà di Osimhen di restare nel calcio europeo, con la possibilità concreta di disputare la prossima Champions League, fattore che potrebbe pesare sulla sua decisione













