Cedimento del manto stradale in via Antiniana: disagi alla circolazione per numerosi cittadini

Disagi alla circolazione nella serata di giovedì 5 giugno lungo via Antiniana, un’arteria viaria fondamentale che collega Napoli con l’area flegrea. Un cedimento improvviso dell’asfalto ha reso necessaria la chiusura temporanea della strada, con l’intervento tempestivo della Polizia Municipale e dei tecnici comunali.

L’episodio si è verificato in un tratto già noto per la sua fragilità geologica, in piena zona bradisismica. A causare il danno, secondo le prime ispezioni effettuate dagli esperti del Comune, sarebbe stata l’interazione tra i gas solforosi emessi dalle fumarole attive presenti in zona e le elevate temperature registrate in questi giorni. Questo mix avrebbe deteriorato il rivestimento stradale, nonostante un recente intervento di riasfaltatura.

Sul posto è giunto anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, informato direttamente dai tecnici dell’accaduto. Intanto, le autorità locali stanno predisponendo percorsi alternativi per ridurre i disagi alla mobilità, mentre le operazioni di messa in sicurezza e ripristino sono iniziate nella mattinata di oggi













