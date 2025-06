Il Settebello torna a Napoli: lunedì amichevole di prestigio contro l’Ungheria alla piscina Scandone

Condividi

La Nazionale maschile di pallanuoto torna protagonista a Napoli. Lunedì 9 giugno, il Settebello affronterà l’Ungheria in un’amichevole di alto livello, in programma alle ore 20:15 presso il Centro Federale “Felice Scandone”. L’incontro segna il rientro ufficiale in vasca per gli azzurri allenati dal commissario tecnico Alessandro Campagna, in vista dei prossimi Campionati Mondiali di luglio a Singapore, dove l’Italia si presenterà con il titolo di vicecampione.

La partita, che sarà trasmessa in diretta su RaiSport HD, rappresenta anche un’importante occasione per promuovere i valori dello sport e la cultura della pallanuoto sul territorio. Non a caso l’evento è stato battezzato “La Partita della Pace”, come sottolineato dall’assessore allo sport Emanuela Ferrante: “Questa iniziativa si inserisce nel percorso che stiamo portando avanti alla Scandone, dove vogliamo riportare al centro l’attenzione su discipline come il nuoto e la pallanuoto. I segnali sono positivi: le squadre stanno crescendo, e tanti giovani stanno riscoprendo la passione per questo sport. Invito tutti a partecipare e vivere l’atmosfera unica di questa serata”.

L’appuntamento, ad ingresso gratuito, si inserisce in una più ampia collaborazione tra la Federazione Italiana Nuoto e il Comune di Napoli per la valorizzazione della piscina Scandone, definita da Campagna “un’eccellenza a livello internazionale”.

“È sempre un’emozione tornare qui – ha dichiarato il ct azzurro –. La Scandone è un impianto straordinario e ci fa sentire davvero a casa. Sabato mattina, inoltre, ci sarà un momento speciale: un centinaio di giovani atleti avranno l’opportunità di allenarsi con la Nazionale. Un’occasione per sognare, e magari inseguire un giorno la maglia azzurra”.













