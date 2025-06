Mattarella in Vaticano per un colloquio con Papa Leone XIV: al centro i rapporti Italia-Santa Sede e le crisi internazionali

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto il suo ingresso questa mattina in Vaticano, dove ha in programma un importante incontro con Papa Leone XIV. L’appuntamento è fissato per le ore 9 e potrebbe toccare diversi argomenti cruciali, tra cui la situazione delle relazioni tra lo Stato italiano e la Santa Sede, ma anche le tensioni geopolitiche, con particolare attenzione al conflitto che da anni interessa il cuore dell’Europa.

Mattarella è giunto accompagnato dalla figlia Laura, in un contesto cerimoniale curato nei minimi dettagli. Ad accoglierlo nel Cortile di San Damaso, infatti, è stata predisposta una decorazione floreale ispirata ai colori del tricolore italiano, simbolo di omaggio e solennità.

A fare parte della delegazione presidenziale anche il ministro degli Affari Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, a testimonianza dell’importanza diplomatica della visita. Tra i presenti figurava inoltre l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede, Francesco Di Nitto.

L’incontro tra il Capo dello Stato e il Pontefice si inserisce in un momento particolarmente delicato a livello internazionale, in cui i legami tra istituzioni civili e religiose possono rappresentare un punto di riferimento per il dialogo e la pace