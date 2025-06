Vibonati, bimbo di 9 mesi ricoverato al Santobono di Napoli con lesioni sospette: si indaga

Condividi

Grave episodio a Vibonati, nel Cilento: un neonato di appena nove mesi si trova in pericolo di vita all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è stato ricoverato d’urgenza in seguito a traumi di natura ancora da chiarire. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine per comprendere l’origine delle lesioni riscontrate sul piccolo.

Il bambino è giunto privo di sensi all’ospedale di Sapri nella tarda mattinata di ieri. Viste le sue condizioni critiche, i medici hanno disposto un immediato trasferimento in elicottero presso il nosocomio napoletano, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico d’urgenza. La prognosi resta riservata e le sue condizioni vengono definite estremamente gravi.

Dai primi accertamenti clinici emergono ferite molto serie: fratture alla testa, a un femore e, secondo fonti sanitarie, anche lesioni cervicali. Inoltre, i medici segnalano che il neonato presentava una marcata difficoltà respiratoria, che potrebbe essere riconducibile a un problema di salute precedente.

Le autorità stanno ora cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto per stabilire se si sia trattato di un incidente domestico, di un episodio di maltrattamento o di un’altra dinamica ancora da chiarire













