Ennesimo incidente mortale sulle strade della provincia: morto a Casoria 34enne

Condividi

Visite: 0

2 Visite

Raffaele Maddaluno, 34 anni (nato il 25 dicembre del 1990), napoletano, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte appena trascorsa a Casoria. Il giovane era in sella ad uno scooter quando si sarebbe scontrato con un altro mezzo a due ruote per ragioni da accertare, mentre percorreva via Guglielmo Marconi.

Ferito e trasportato in ospedale in codice rosso il 22enne alla guida dell’altro motociclo.

Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire dinamica.

Salma sottoposta a sequestro per esami autoptici.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews