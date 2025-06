Arzano, conti in ordine e visione sul futuro: approvato in Consiglio comunale il Rendiconto 2024

Condividi

Il Consiglio comunale di Arzano ha approvato il Rendiconto di gestione per l’anno 2024, confermando un quadro di rafforzamento del percorso di risanamento avviato dall’Amministrazione guidata dalla sindaca Cinzia Aruta.

Il saldo di cassa al 31 dicembre 2024 è pari a 9.789.704,20 euro: un risultato raggiunto senza ricorrere ad anticipazioni di tesoreria e senza intaccare fondi vincolati, nel pieno rispetto dei principi di prudenza e solidità finanziaria. L’avanzo di amministrazione tocca quota 48.361.573,15 euro, in crescita di oltre 8 milioni rispetto all’anno precedente, mentre il disavanzo si riduce a -8.844.344,96 euro, segnando un miglioramento di oltre 4,4 milioni in due anni.

Il Comune di Arzano, inoltre, non solo ha centrato gli obiettivi fissati dal Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (PRFP) per il biennio 2023–2024, ma li ha superati, con un recupero superiore alle previsioni. Un dato che testimonia la bontà delle scelte operate e la determinazione con cui l’amministrazione Aruta ha affrontato il percorso di risanamento e rilancio.

«Il rendiconto 2024 non è solo un documento contabile: è la prova concreta che abbiamo riportato Arzano su una rotta sicura», spiega la sindaca Cinzia Aruta. «Abbiamo chiuso l’anno con i conti in ordine, evitando debiti inutili e mettendo in sicurezza le fondamenta economiche della nostra città. Il ringraziamento va agli uffici per il lavoro puntuale e scrupoloso, alla mia Giunta per il gioco di squadra, e in particolare all’assessore al Bilancio Giuseppe Vitagliano, che ha guidato questa sfida con determinazione e grande competenza. Un grazie di cuore anche ai consiglieri comunali di maggioranza: il loro sostegno costante ha permesso di trasformare un impegno collettivo in un risultato concreto per tutta la comunità.»

«Chiudere il bilancio con questi risultati vuol dire aver fatto scelte giuste, anche quando erano difficili», sottolinea l’assessore al Bilancio Giuseppe Vitagliano. «Abbiamo rispettato gli obiettivi del piano di riequilibrio, anzi, li abbiamo superati. Significa che il nostro lavoro quotidiano, a volte poco visibile, è servito a rimettere in ordine i conti senza rinunciare alla progettualità. Ora possiamo guardare avanti, con la consapevolezza che ogni euro risparmiato è un euro che possiamo restituire alla città in servizi, manutenzioni, opere pubbliche e attenzione al territorio. Arzano merita stabilità e crescita: questo rendiconto dimostra che entrambe sono possibili».













