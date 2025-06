Giugliano, vicenda via Palmentiello e case ai rom. Le richieste di chiarimento di un lettore

Visite: 51

Come tutti avete visto e saputo dai giornali locali, l’incendio avvenuto in via Palmentiello, cosa che noi tutti denunciamo, ma c’è da chiedersi di che e la colpa? Chi ha scatenato questa spirale d’odio gli uni verso gli altri. Al commissario prefettizio Carmine Valente è inutile scaricare su qualcuno la colpa, in circa tre mesi non ha mai fatto nulla né ricevuti i nostri avvocati né ascoltati i cittadini, in questo tempo che lei e rimasto qua poteva fare riaprire il corso Campano ed dare un segnale che lo stato c’è e le cose possono cambiare, ma mi chiedo come mai ha resuscitato il progetto Abramo? Ma Non ci è dato sapere né i nomi né i loro precedenti ne casellario giudiziario, come cittadino e cittadini di Giugliano avete il dovere verso noi di pubblicare i nomi: ci tengo a precisare che non vogliamo nessuno scontro tra rom e italiani e la domanda che mi viene spontanea in base a quale criterio avete preso questa scelta, quando sapevate benissimo che ci sono famiglie in difficoltà, e pure non vi siete fermati, non avete pensato riflettuto alle conseguenze. Ora un palazzo semi distrutto, sotto sequestro uno spreco di soldi e delle forze dell’ordine. Oramai dal nord al sud c’è una spirale d’odio che ha preso il sopravvento, ed è inarrestabile, chi dovrebbe mettere un freno a tutto questo lo alimenta con scelte sbagliate, silenzio dalle istituzioni per questo c’è e doveroso l’intervento del nostro dell’interno Matteo Piantedosi per fare chiarezza. Intorno ai rom c’è ed è palese un giro di danaro, non punto il dito verso nessuno, ma prendo atto che con lo sblocco avvenuto anni indietro di 864,000 Mila euro, dalla regione Campania, siamo arrivati a questo al nulla. Domanda: che fino hanno fatto questi soldi?