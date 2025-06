MUGNANO, IN TRE SU UNO SCOOTER. BRUTTO INCIDENTE IN VIA NAPOLI NELLA SERATA DI IERI. GRAVI DUE GIOVANI

Condividi

Ennesimo grave incidente stradale sulle strade della provincia. Tre giovani, due fidanzati e un ragazzo, sono stati coinvolti, ieri sera, in un gravissimo incidente stradale a Mugnano. L’impatto, tra auto e scooter, si è verificato ieri sera nella centralissima via Napoli. Un’auto, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe schiantata contro uno scooter e, successivamente, contro un’auto in sosta. Tre i feriti, di cui due gravi e uno lievemente. Una ragazza sarebbe stata operata alla milza; anche il fidanzato, secondo le prime testimonianze, sarebbe stato sottoposto a un intervento in ospedale. I coinvolti hanno 18, 15, e 16 anni e viaggiano tutti e tre sullo scooter Beverly.













