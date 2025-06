Cinque bambini intossicati mentre fanno il bagno in piscina, uno è grave

Condividi

Cinque bambini sono rimasti intossicati, probabilmente dal cloro della piscina in cui hanno fatto il bagno, ieri pomeriggio, all’Imperium Eventi in via Capanna Murata in zona Borghesiana a Roma. Tutti e cinque i bambini sono stati trasportati in ospedale e almeno uno di 9 anni, sarebbe in condizioni gravi e ricoverato in terapia intensiva. Due sono stati dimessi poco dopo essere stati visitati, altri due sono stati ricoverati, all’Umberto I. Ad informare la polizia di Roma sono stati, ieri pomeriggio, alcuni genitori che hanno chiamato direttamente dall’ospedale dove sono stati portati i bambini. Gli agenti hanno avviato le indagini e informato dell’accaduto l’autorità giudiziaria.













