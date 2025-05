Decreto sicurezza, ecco cosa prevede. Stretta anti occupazioni, tutele per gli agenti e norme anti ecovandali

Condividi

Sono in tutto 14 i nuovi reati che vengono introdotti e 9 le aggravanti aggiuntive. In 39 articoli il decreto sicurezza, che ha sostituito il ddl approvato in prima lettura alla Camera e poi ‘arenatosi’ al Senato anche a seguito dei rilievi sollevati dal Colle, riscrive diversi articoli del codice penale e di procedura penale, prevedendo nuovi reati che spaziano dalla resistenza passiva alla ribattezzata dalle opposizioni ‘norma anti Gandhi‘, fino alla stretta sulla cannabis light, a un nuovo regime per le detenute madri e alle cosiddette norme ‘anti No-Tav e anti No-Ponte‘.

Anche sul fronte aggravanti si aggiungono fattispecie, come quella prevista per i reati commessi nei pressi delle stazioni ferroviarie o delle metropolitane o quelle relative alle truffe a danno degli anziani. Viene poi estesa la non punibilità dell’operato degli agenti dell’intelligence e si velocizzano gli sgomberi di immobili occupati.

Terrorismo

Accattonaggio

Reati vicino a stazioni treni e metro

Immobili occupati

Stretta su manifestazioni

Blocco stradale e norma anti Gandhi

Detenute madri

Cannabis

Norma anti ‘no tav’ e ‘no ponte’

Body cam per forze dell’ordine

Tutela legale forze ordine

Norma anti ecovandali

Reato di rivolta in carcere e nei cpr e resistenza passiva

Armi senza licenza

Sim Telefoniche

Servizi Segreti













