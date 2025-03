Napoli nord, Airoma in vantaggio su Cantone per il ruolo di procuratore. Dda: Curatoli affianca Visone su Marano e Quarto

Condividi

Procura Napoli nord, la sfida tra Raffaele Cantone e Domenico Airoma per la successione di Antonietta Cantone, da poco in pensione. In vantaggio, secondo i rumors, sarebbe l’attuale procuratore di Avellino. L’ex presidente dell’Anac Raffaele Cantone, oggi Procuratore capo a Perugia, è un profilo di altissimo livello ma potrebbe scontare il “fatto” di essere in qualche modo troppo legato al territorio: Cantone ha vissuto a Giugliano e ha i familiari che vivono in quel territorio e nei dintorni. Cantone, grande magistrato, viene visto – a giusta ragione o a torto – anche troppo vicino a una determinata parte politica. E’ stato a capo dell’Anac per volere dell’ex premier Matteo Renzi.

Domenico Airoma, magistrato dal 1989, è un volto noto della procura aversana: ha ricoperto il ruolo di procuratore aggiunto presso Napoli Nord nel 2014 e attualmente capo della Procura di Avellino. Non ha il pedigree da magistrato come Cantone, che è molto più conosciuto anche a livello nazionale, ma ha comunque un curriculum di tutto rispetto. La nomina, ad ogni modo, dovrà essere avallata dal Csm nei prossimi mesi. La reggenza, fino ad allora, dovrebbe essere assunta da Stefania Castaldi.

Per quel che concerne la Dda di Napoli, invece, si segnala che da qualche mese Cristina Curatoli (nella foto in basso), magistrato molto noto nel capoluogo campano, si sta occupando di criminalità – assieme al suo collega Giuseppe Visone, che sembrava in procinto di lasciare la Procura napoletana per altro prestigiosissimo incarico – nell’area maranese e quartese.

L’attuale procuratore capo di Salerno, Peppe Borrelli, un passato da procuratore aggiunto a Napoli, è in lizza per il ruolo di procuratore capo a Reggio Calabria.













