MARANO, IGIENE URBANA. ZERO PENALI E ZERO SPAZZAMENTO: IL COMUNE LIQUIDA ALLA GREEN LINE ALTRI 560 MILA EURO

A Marano il servizio di igiene urbana è diventato un vero e proprio rebus. C’è una società, la Green Line che, da mesi, riceve il compenso mensile per l’intero importo previsto, senza che gli uffici preposti applichino alcuna penale. Eppure problematiche sono tante, a partire dallo spazzamento delle arterie. Per il prelievo dei rifiuti, invece, si è scelta la linea del non reiterare con le operazioni di riassetto del territorio, ovvero non prelevare laddove il cittadino conferisce male le varie frazioni di rifiuti. Scelta giusta, se fosse però accompagnato dall’installazione di telecamere e dal sanzionamento degli incivili. Così, invece, non serve a nulla, se non a far aumentare i cumuli.

A detta di Albanese, attuale assessore all’igiene urbana, nessuna penale è stata ancora applicata alla Green Line. I presupposti ci sono? Molti ritengono di sì. Tutto materiale che potrebbe essere vagliato dalla commissione d’accesso che da mesi sta vagliando numerosi documenti, tra cui quelli relativi al servizio di igiene urbana. Al di là di qualche prezzemolina che attacca sempre e solo sul personale che Terranostranews consulta l’albo, legge gli atti, approfondisce, le panzane restano a loro, noi denunciano fatti reali e concreti.

Si segnala, inoltre, che la Green Line da circa due anni non svolge al meglio il servizio di spazzamento sul territorio comunale, ma ha ottenuto un aumento del canone mensile di circa 100 mila euro e l’affidamento è stato disposto senza alcuna procedura ad evidenza pubblica, ma solo con continue e reiterate proroghe contrattuali.













