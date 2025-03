Giustizia, avvicendamenti a Napoli Nord. Il Procuratore Troncone va in pensione, la Di Mauro potrebbe essere il reggente, per il futuro circolano i nomi di Cantone e Airoma. Lascia anche Picardi

Condividi

Ultimo giorno come procuratore capo di Napoli Nord Maria Antonietta Troncone. Da lunedì prossimo sarà ufficialmente in pensione, concludendo una lunga carriera dedicata alla lotta contro la camorra e alle attività illecite.

Per la sua successione ci sono diversi candidati, con due nomi in particolare che emergono in pole position. Tra questi c’è l’ex presidente dell’Anac Raffaele Cantone, oggi Procuratore capo a Perugia, che potrebbe così tornare in Campania. Un altro nome in corsa è quello di Domenico Airoma, magistrato dal 1989, che ha ricoperto il ruolo di procuratore aggiunto presso la Procura di Napoli Nord nel 2014. Nelle more che il Csm nominerà il nuovo procuratore capo la reggenza potrebbe toccare all’Aggiunto Maria Di Mauro.

Non è l’unico cambiamento che investirà il tribunale di Napoli Nord. Dopo quattro anni di guida, il presidente Luigi Picardi lascerà il suo incarico, passando il testimone Maria Gabriella Casella, attualmente presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Luigi Picardi aveva assunto la presidenza del Tribunale di Napoli Nord succedendo a Elisabetta Garzo, nominata presidente del Tribunale di Napoli. Durante il suo mandato, Picardi si è distinto per il suo impegno nel potenziamento della struttura giudiziaria, lavorando alla costruzione di cinque nuove aule, tra cui una bunker, e alla realizzazione di un parcheggio. Ha inoltre richiesto un incremento della pianta organica sia per i magistrati che per il personale amministrativo.













