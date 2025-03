Condividi

Visite: 257

40 Visite

Una violentissima esplosione ha distrutto una palazzina in via Vitellia, all’angolo con via Pio Foà, a Roma, nel quartiere Monteverde. La palazzina farebbe parte delle ex scuderie di Villa Pamphilj, da tempo trasformate in abitazioni. È accaduto questa mattina poco prima delle 9. Una donna è stata estratta viva dalle macerie e secondo i soccorritori non ci sarebbero altre persone coinvolte.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews